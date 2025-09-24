Грузия заметно сократила поставки вина в Россию

По итогам августа 2025 года экспорт вина в Россию из Грузии сократился на 20%. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на статистические данные грузинской таможни. Согласно им за август грузинские компании поставили в РФ вино на общую сумму в $13,7 млн. В то же время в июле этот показатель достигал $16,8 млн, то есть был на 20% выше. А всего в текущем году Россия приобрела вина на $103,3 млн, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на снижения экспорта в РФ, российские контракты продолжают оставаться крупнейшими в экспорте Грузии. Если в 2024 году поставки вина в Россию составляли 69,2% от общего экспорта, то теперь они находятся на уровне в 62,4%.На втором месте находится Польша, ей продано этого товара на $1,4 млн, на третьем Украина с $968,3 тыс.

Ранее сообщалось, что в августе текущего года Россия значительно увеличила закупки груш из Китая. Финансовый объем импорта этих фруктов за месяц вырос почти в 1,5 раза, достигнув отметки в $2,8 млн. Этот показатель стал самым высоким с февраля 2023 года.