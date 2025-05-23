Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить автомобили со своей территории

Власти Грузии ввели запрет для всех граждан России и Белоруссии на вывоз автомобилей с территории страны. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную из Агентства услуг грузинского МВД. Согласно ей теперь запрещен вывоз автотранспорта с территории Грузии для граждан РФ и Республики Беларусь. Они не могут вывезти машины не только к себе домой, но и в другие страны.

«Подтверждаем: запрет действует с 15 мая», — указали журналистам на горячей линии агентства.

Еще в 2023 году Тбилиси ввел запрет на вывоз в Россию и Белоруссию машин гражданами этих стран. При этом россияне и белорусы могли вывозить транспорт в другие государства. Теперь эту возможность также перекрыли.

Ранее сообщалось, что Банк Грузии ограничил россиянам покупки дороже €300 с помощью своих банковских карт. Он объяснил свое решение необходимостью соблюдения международных санкционных требований.