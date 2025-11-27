Губернатор Камчатки пообещал обуздать регулярный рост цен на топливо

Владимир Солодов в ходе прямого эфира отреагировал на очередное подорожание бензина и дизеля на камчатских АЗС. Повышение, которое зафиксировали 26 ноября, стало уже вторым за последние две недели — предыдущее произошло 12 ноября. В обоих случаях стоимость литра топлива выросла на 90 копеек.

Губернатор признал, что постоянный рост цен беспокоит жителей региона. При этом он отметил, что в смягчении ситуации есть и положительные моменты. По его словам, за 11 месяцев года цены на топливо на Камчатке росли более умеренными темпами, чем в среднем по Дальнему Востоку и России. Кроме того, краю удалось избежать дефицита горючего, с которым столкнулись многие регионы из-за атак беспилотников на НПЗ.

Солодов указал на парадокс рынка: цены на топливо растут как при удорожании нефти, так и при ее удешевлении.

«Считаю справедливым, чтобы цена на топливо не повышалась больше чем на инфляцию, потому что эти мучения (повышение цен раз в две недели. – Прим. ред.) нужно заканчивать», – отрезал губернатор.

В качестве решения глава региона дал два ключевых обещания. Он пообещал провести переговоры с Федеральной антимонопольной службой, чтобы к 2026 году ограничить рост цен на топливо уровнем инфляции и положить конец частой смене ценников на заправках.

Ранее сообщалось, что цены на топливо и авто вырастут из-за акцизного плана до 2028 года.