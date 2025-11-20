Утвержден новый акциз на бензин и машины до 2028 года

Госдума во втором чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, закрепляющие повышение ставок акцизов на топливо и автомобили на 2026–2028 годы. Льготная ставка сохранена только для авиации. Новые нормы предусматривают ежегодную индексацию с учетом прогнозируемой инфляции, при этом быстрее других увеличиваются акцизы на табак и алкоголь, сообщают Известия.

Изменения затронут большинство видов топлива, включая автобензин, дизель и моторные масла. Для автобензина пятого класса акциз повысится с ₽17,9 тыс. за тонну в 2026 году до ₽19,4 тыс. в 2028-м. Дизель подорожает с ₽12,7 тыс. до ₽13,7 тыс., моторные масла вырастут с ₽8,5 тыс. до ₽9,2 тыс.

Налоговая нагрузка на владельцев автомобилей будет зависеть от мощности двигателя. Для машин от 90 л. с. акциз увеличится с 64 руб. до 70 руб. за одну силу, а для более мощных автомобилей ставка возрастет пропорционально. Мототранспорт мощностью более 150 л. с. попадет под повышение с ₽613 до ₽664 за лошадиную силу. Рост акцизов рассчитан на постепенное увеличение цен на топливо и автомобили, что окажет прямое влияние на расходы автовладельцев и мотолюбителей в ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что рост биржевых цен на бензин связан с ремонтами НПЗ и ажиотажным спросом.