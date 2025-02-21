Губернатор Шапша показал первые фото нового российского автомобиля Tenet

В интернете появились первые изображения автомобилей, выпущенных под новым российским брендом Tenet. Эти фотографии были опубликованы губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Именно там на заводе будут собираться данные автомобили.

По его информации, «АГР Холдинг» и компания Defetoo заключили договор о сотрудничестве в сфере технологий для производства автомобилей под маркой Tenet.

«Он создан специально для российских условий. Надежный, комфортный, технологичный», — поделился Шапша.

В Калуге будет организован выпуск автомобилей. Как сообщили в пресс-службе компании «АГР», серийное производство начнется во втором квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что выпуск автомобилей новой российской марки Tenet будет осуществляться на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге. Начало серийного производства запланировано на второй квартал 2025 года.