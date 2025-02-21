Автомобили нового российского бренда Tenet начнут производить в Калуге

Выпуск автомобилей новой российской марки Tenet будет осуществляться на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге. Начало серийного производства запланировано на второй квартал 2025 года. Об этом передает RT со ссылкой на пресс-службу компании «АГР».

По информации, на начальном этапе производство автомобилей будет осуществляться посредством крупноузловой сборки, которая стартует непосредственно на главном сборочном конвейере.

В начале второго квартала предприятие собирается начать уже серийное производство. На третий квартал этого года намечен запуск мелкоузловой сборки. В качестве технологического партнера выступает компания Defetoo.

Ранее сообщалось, что модель машины «Москвич 3» теперь станет доступна россиянам по программе льготных кредитов. А перед этим Минпромторг заявил, что ноябре прошлого года продажи новых легковушек упали почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты объяснили это повышением ставки утилизационного сбора, а также некоторым насыщением спроса в стране.