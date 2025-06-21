Губернатор Воробьев рассказал о рекордных достижения Подмосковья на ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился в своем телеграм-канале информацией о впечатляющих результатах, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, уже подписано более 40 соглашений.

Воробьев утверждает, что Московская область уже подписала на ПМЭФ свыше 40 соглашений на общую сумму более 300 млрд руб., что стало настоящим рекордом для региона. Это число почти в два раза превышает предыдущий годовой показатель, что подчеркивает растущий интерес инвесторов к Подмосковью.

«При этом важно не только количество подписанных документов. Главное — сколько из этих соглашений действительно переходит в стадию реализации. У нас эта цифра остается высокой — доводятся до конца 8 из 10 проектов», — указал губернатор

Это означает, что на территории Подмосковья открываются новые производственные мощности, растет число заводов, а значит, создаются дополнительные рабочие места. Воробьев также подчеркнул, что ожидается появление около 15 тысяч новых рабочих мест в результате подписанных соглашений. Он охарактеризовал ПМЭФ как эффективную платформу для обмена опытом и установления деловых контактов. Глава региона выразил благодарность всем участвовавшим в форуме, а также инвесторам, которые проявили активность и заинтересованность в сотрудничестве.

Ранее Воробьев рассказал о роли искусственного интеллекта в государственном управлении. Он отметил, что благодаря использованию ИИ можно минимизировать бюрократическую работу — к примеру, оформление справок и больничных. Кроме того, технологии используются при анализе медицинских снимков и расшифровке анализов.