Гуцул: Россия разрешила ввозить сельхозпродукты из Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России сельскохозяйственной продукции из автономии.

Гуцул назвала эту новость еще одной победой.

«Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А властям в Кишиневе все труднее сдерживать раздражение и врать про то, что они заботятся о Гагаузии», — написала глава автономии в соцсетях.

Накануне Евгения Гуцул вернулась из России, где встречалась с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Она подписала с банком соглашение об обслуживании счетов бюджетников в Гагаузии.

В марте Евгения Гуцул уже прилетала в Россию, где встретилась с президентом страны Владимиром Путиным.