Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Согласно информации из базы данных Роспатента, немецкий концерн Henkel, специализирующийся на производстве химической продукции, инициировал три обращения с целью регистрации товарных знаков на территории Российской Федерации, передает ТАСС.

Заявки, поданные 29 апреля 2025 года, включают два запроса на регистрацию бренда Persil и один — на бренд Losk.

Напомним, что в марте 2022 года компания Henkel приостановила все капиталовложения, маркетинговые и спонсорские активности в России.

В мае 2023 года было официально объявлено о завершении процесса продажи российских активов компании, сумма сделки составила 54 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России.