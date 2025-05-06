Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
ТАСС: немецкий концерн Henkel инициировал регистрацию знаков в РФ
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Согласно информации из базы данных Роспатента, немецкий концерн Henkel, специализирующийся на производстве химической продукции, инициировал три обращения с целью регистрации товарных знаков на территории Российской Федерации, передает ТАСС.
Заявки, поданные 29 апреля 2025 года, включают два запроса на регистрацию бренда Persil и один — на бренд Losk.
Напомним, что в марте 2022 года компания Henkel приостановила все капиталовложения, маркетинговые и спонсорские активности в России.
В мае 2023 года было официально объявлено о завершении процесса продажи российских активов компании, сумма сделки составила 54 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России.