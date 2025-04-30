Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России

Газета «Известия» сообщила , что корпорации Intel и Microsoft официально зарегистрировали в Роспатенте свои товарные знаки: Intel Tiber и Microsoft Places.

В соответствии с информацией, представленной в регистрационных документах, Intel планирует под маркой Tiber реализовывать на российском рынке широкий спектр продукции, включая компьютеры, процессоры, серверное оборудование, а также программное обеспечение, предназначенное для 3D-визуализации, моделирования, рендеринга и решения задач с использованием искусственного интеллекта. Срок действия исключительных прав на данный товарный знак установлен до 2034 года.

В свою очередь, Microsoft намеревается использовать бренд Microsoft Places для продвижения и продажи программного обеспечения на территории Российской Федерации. Срок действия авторских прав на данный товарный знак истекает в 2033 году.

По мнению экспертов, данная регистрация может свидетельствовать о возможном возвращении компаний на российский рынок в связи с наметившимся восстановлением отношений между Россией и Соединенными Штатами.

12 марта американская корпорация Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана на должность генерального директора.