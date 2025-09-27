Химки демонстрируют рост бюджетных доходов по итогам восьми месяцев 2025 года

По итогам восьми месяцев 2025 года бюджет городского округа Химки демонстрирует стабильный рост. Об этом рассказало новостное интернет-издание Regions.ru со ссылкой на информацию пресс-службы Министерства экономики и финансов Московской области.

По имеющимся данным, суммарные налоговые и неналоговые доходы Химок составили 9,3 млрд руб., что на 14,3% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Наиболее значимый вклад в увеличение бюджета внесли налоговые поступления, которые выросли на 16,7% и составили 7,8 млрд руб. Основными источниками этих доходов являются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Поступления по НДФЛ увеличились на 14,4%, достигнув 3,5 млрд руб. Развитие малого и среднего предпринимательства также способствовало росту поступлений по УСН, которые составили 2,4 млрд руб. — на 7,4% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, поступления от земельного налога показали значительный рост и составили 1,4 млрд руб., что на 35,3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Неналоговые доходы, формируемые за счет использования муниципального имущества и оказания платных услуг, составили около 1,5 млрд руб., увеличившись на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается постепенная подача отопления. Школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты уже подключили к тепловым пунктам. В жилых домах отопление планируют запустить 29 сентября, работу объектов теплоснабжения контролирует глава округа Елена Землякова.