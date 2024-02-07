Хирургический шовный материал начнут производить на территории Подмосковья

Компании «Интеграл Медикал» планирует запустить на территории городского округа Подольск завод по производству хирургического шовного материала. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что объем инвестиций в реализацию проекта составляет более пятисот миллионов рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около шестидесяти рабочих мест. На текущий момент на предприятии площадью более 4,3 тысяч кв. метров завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск предприятия намечен на III квартал 2024 года.

«После того, как с российского рынка ушли европейские производители стерильных шовных материалов, мы поставили перед собой цель — запустить производство собственных материалов, которые станут достойным качественным аналогом. На предприятии в Подмосковье мы сможем производить целую линейку хирургических игл из отечественного сырья», — отметил гендиректор компании Артур Силиверстов.

Ожидается, что после выхода на полную мощность, предприятие сможет в год производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл. На первом этапе продукция «Интеграл Медикал» будет поставляться в лечебно-профилактические учреждения по всей России. А в дальнейшем планируется также наладить экспорт в другие страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализуют около двухсот восьмидесяти проектов импортозамещения.