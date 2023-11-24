Хлебозавод в подмосковном Егорьевске внедрил передовые технологии

Предприятие выпекает 95 тысяч булочек в час на любой вкус. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, поиску оптимальных технологических решений. На этот момент всегда обращают внимание представители местной власти и общественных организаций. Завод хорошо обеспечен заказами, у него есть программа развития на долгосрочную перспективу.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе Подмосковья построили шинный центр для крупногабаритной техники.