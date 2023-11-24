В Богородском округе Подмосковья построили шинный центр для крупногабаритной техники

Компания «Алато» завершила строительство шинного центра для карьерной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в Богородском городском округе.

Как отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, инвестор вложил в проект 100 миллионов рублей. Сейчас здесь идет отделка внутренних помещений. Запустить объект, на котором будет создано около 50 рабочих мест, планируется в феврале 2024 года.

В списке клиентов компании «Алато» — Мосгортранс, аэропорт «Внуково», Почта России, Мослифт, Сбербанк, МЧС и другие крупные организации. Содействие в подборе земельного участка в Богородском городском округе компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье есть более трехсот специалистов, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта.