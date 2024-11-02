Холдинг Баффета избавился от крупного пакета акций Apple и Bank of America

Холдинг Уоррена Баффета, одного из крупнейших в мире инвесторов, продолжил продавать акции компаний Apple и Bank of America. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Журналисты заявили, что на протяжении третьего квартала 2024 года трейдеры холдинга продолжили продажу акций компании Apple, а также Bank of America. На вырученные деньги они не приобретали никаких других ценных бумаг. По итогам «подушка безопасности» у фирмы Berkshire Hathaway, которая принадлежит Баффету, выросла до рекордной суммы в 325,2 млрд долларов.

За третий квартал также несколько упали доходы данной организации от страховой деятельности. Она, вдобавок ко всему, прекратила выкуп собственных акций. Баффет также воздерживался от каких-либо крупных покупок. Все это позволило ему собрать у себя максимально ликвидные активы.

Свою долю акций в Apple Баффет сокращает уже практически год. За распродажу банковских акций он взялся только текущим летом. Сам инвестор объясняет это все особенностями налогообложения, якобы правительство планирует повысить ставку налога, и все эти ценные бумаги станут не такими выгодными.

Ранее заместитель Совбеза России Медведев высказался по поводу возможного обрушения курса доллара. По его мнению, ни одна сторона не заинтересована в том, чтобы курс американской валюты резко просел. В таком случае начнется хаос, который больно ударит по всей мировой экономике.