Холодный душ для автодилеров: рынок ЕС ушел в минус, не дотянув до заветной планки

Европейский рынок новых легковых автомобилей начал 2026 год с отрицательной динамики. Об этом сообщает «Автостат».

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в январе объем реализации составил 961 382 экземпляра, что на 3,5% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Психологическая отметка в 1 миллион проданных авто осталась недостижимой.

Лидером рынка традиционно остается немецкий Volkswagen, реализовавший 100 228 машин. Однако позиции бренда серьезно пошатнулись: падение составило 11,2%. Настоящую сенсацию продемонстрировала Skoda, которая вырвалась на второе место с ростом в 10,1% (64 967 шт.), потеснив японскую Toyota. Последняя замкнула тройку лидеров, показав снижение продаж на 11,8%.

Эксперты отмечают, что текущее снижение может быть связано с сохраняющейся осторожностью потребителей на фоне экономических трансформаций в ЕС.

