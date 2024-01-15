«Даже больше оклада»: экономист рассказала, как увеличить размер отпускных

При планировании отпуска нужно принимать в расчет не только удобные даты для конкретного человека, но и количество рабочих дней в каждом месяце. Это поможет получить финансовую прибавку к отпускным, рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Как начисляют отпускные

Эксперт напомнила, что размер отпускных — это среднедневной заработок работника, умноженный на количество календарных дней отпуска.

«При расчете отпускных используется такой показатель, как количество именно календарных дней отпуска. То есть, если при расчете заработной платы задействуется количество фактически отработанных дней, то при расчете отпускных — только календарные дни отдыха», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня. Следовательно, чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем крупнее отпускные, добавила эксперт.

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Когда брать отпуск в 2024 году

Таким образом, подытожила Проданова, самые выгодные месяцы для отпуска — те, в которых максимальное количество рабочих дней. Количество рабочих дней в каждом месяце легко определить, опираясь на данные производственного календаря.

«В 2024 году наиболее выгодными с финансовой точки зрения для ухода в отпуск являются июль и октябрь, в которых максимальное количество рабочих дней — 23. Чуть меньше рабочих дней в августе – 22. Если уйти в отпуск в эти месяцы, то сумма отпускных окажется даже несколько выше привычного оклада», — подсчитала эксперт.

А вот отдых в январе, феврале, марте, мае и июне 2024 года максимально невыгоден для работников. Причем наименьшее количество рабочих дней в январе и июне, а не в мае, как многие полагают, уточнила Проданова.

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