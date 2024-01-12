Депутат Госдумы Бессараб назвала условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Для того, чтобы выйдя на пенсию, получать по 50 тысяч рублей ежемесячно, надо во время работы получать по 120 тысяч рублей. Об этом заявила парламентарий Светлана Бессараб в своем интервью изданию «Lenta.ru» .

Она прокомментировала социологический опрос, который показал, что россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тысяч рублей. Бессараб считает, что такое возможно, но лишь для тех людей, которые много зарабатывают до выхода на заслуженный отдых. Она напомнила, что в качестве замещения пенсионерам назначаются выплаты в размере 40% от утерянной зарплаты.

«Теоретически при зарплате 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», - указала она.

Депутат также подчеркнула, что именно поэтому необходимо получать «белую» зарплату», не утаивать от государства свои доходы и платить налоги. Все это позволит получать впоследствии достойную пенсию.

Ранее юрист Иван Соловьев подсказал россиянам, какие действия необходимо предпринять, чтобы не потерять субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Для этого надо регулярно подтверждать свой статус обладателя льготы.