Хватит ли в Рязани работы для всех: свыше 350 вакансий предложили рязанцам на ярмарке вакансий

В Рязани состоялась масштабная ярмарка вакансий, организованная городским центром занятости в рамках реализации национального проекта «Кадры». Это мероприятие наглядно продемонстрировало динамику местного рынка труда и стало важным инструментом взаимодействия между работодателями и соискателями. Об этом сообщает издание 7info.

Свои предложения представили ведущие промышленные и социальные учреждения региона, включая завод «Красное знамя», онкологический диспансер, «Рязаньгоргаз» и структуры РЖД. Общий портфель составил свыше 350 рабочих мест, охватывающих спектр от высококвалифицированных инженеров и юристов до рабочих специальностей. Уровень предлагаемого дохода достигал в среднем 50 тыс. рублей, что отражает реальные потребности предприятий в кадрах.

Ключевой особенностью события стал комплексный подход к трудоустройству. Помимо прямых переговоров с рекрутерами, посетители получили консультации юристов и психологов, узнали о государственных программах поддержки, включая переобучение и содействие предпринимательской инициативе. Это создало полноценную экосистему для карьерного роста и адаптации к современным требованиям экономики.

Таким образом, ярмарка не просто свела работодателей и соискателей, а стала действенным механизмом кадрового обеспечения рязанских предприятий, одновременно способствуя реализации стратегических задач по развитию человеческого капитала в регионе.

