Стало известно, кому предлагают наиболее высокие зарплаты в Нижнем Новгороде

Согласно октябрьскому исследованию сервиса SuperJob, самую высокую зарплату в Нижнем Новгороде предлагают инженерам-наладчикам станков с ЧПУ. Местная производственная компания готова выплачивать такому специалисту от 150 тыс. до 200 тыс. рублей ежемесячно, что делает эту вакансию абсолютным лидером городского рейтинга по доходам. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Помимо рекордного заработка, соискателю предлагаются дополнительные льготы, включая возможность удаленной работы и компенсацию занятий фитнесом. На втором месте по уровню дохода находится вакансия главного ревизора с ежемесячным окладом до 135 тыс. рублей, где компания также предоставляет полис ДМС, программы оздоровления и негосударственную пенсию.

Третью позицию занимает руководитель отдела продаж в образовательном холдинге с потенциальным доходом до 120 тыс. рублей. В общий рейтинг высокооплачиваемых позиций вошли маляр-подготовщик и врач-эпидемиолог, чьи зарплаты начинаются от 100 тыс. рублей.

Ранее эксперт раскрыл, как дефицит кадров и высокая зарплата мешают росту экономики.