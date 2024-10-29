IBC Real Estate: в России резко снизится количество новых торговых центров

Объем ввода торговой недвижимости в России с 2022 по 2027 годы сократится до 400 тыс. кв. м в год, что на 70% ниже средних значений периода 2015-2019 годов и на 75% ниже показателей 2002-2014 годов. Такой прогноз сделали BC Real Estate и Parus Asset Management, сообщил «Интерфакс».

Основные причины этого падения заключаются в ограниченном росте, который будет обусловлен единичными крупными торговыми центрами и объектами районного формата. Кроме того, многим существующим ТЦ потребуется реконцепция для привлечения покупателей и адаптации к меняющимся условиям рынка.

Данные, представленные с 2002 года, показывают, что в период с 2002 по 2014 годы среднегодовой объем ввода торговой недвижимости составил 1,4 млн кв. м. Однако с 2015 по 2019 годы началось заметное снижение, которое привело к показателю в 1,2 млн кв. м.

К основным факторам, сдерживающим развитие рынка, эксперты относят высокую стоимость строительства и высокий процент заемного финансирования, а также изменения в потребительских предпочтениях, которые требуют от девелоперов быстрого реагирования и адаптации к новым реалиям.

Ожидается, что в ближайшие годы ситуация на рынке будет оставаться сложной, подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries & Russ с июля выявила на складах злоупотребления на 324,5 млн руб.