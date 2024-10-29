Wildberries & Russ с июля выявила на складах злоупотребления на 324,5 млн руб.

С начала июля 2024 года компания Wildberries совместно с партнером Russ провела масштабный аудит на своих складских комплексах, в результате которого было выявлено почти 87 тыс. случаев злоупотребления на сумму свыше 324,5 млн руб. Основные нарушения связаны с приемкой и сортировкой товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В ходе расследования были зафиксированы случаи сговора между представителями прежней администрации, охраной и исполнителями. В частности, товары реализовывались через группы в социальных сетях, что лишало компанию законных доходов.

В ответ на выявленные злоупотребления Wildberries обратилась в полицию. Было возбуждено 925 уголовных дел по факту причинения ущерба.

В пресс-службе напомнили, что компания нацелена на долгосрочное сотрудничество с продавцами и берет на себя все расходы, связанные с убытками, понесенными из-за противоправных действий.

В Wildberries отметили, что для устранения подобных ситуаций были приняты необходимые управленческие и кадровые решения. Внедрены современные системы антифрода на складах, а также усилился контроль на каждом этапе прохождения товара, включая регулярные инспекционные проверки.

Об объединении Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 года. В новой юридической структуре, созданной для осуществления этого объединения, доли компании Wildberries и Russ составили 65% и 35% соответственно.

В июле того же года Владислав Бакальчук, сооснователь Wildberries, заявил, что Russ пытается захватить компанию, о чем сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Именно к нему обратился Бакальчук.

В ответ Татьяна Ким опровергла утверждения о захвате и подтвердила, что между ею и мужем начался бракоразводный процесс. Бакальчук, обладая 1% Wildberries, заявил о своих претензиях на половину доли компании в случае раздела имущества при разводе.

Ранее сообщалось, что Wildberries разорвал контракты с компанией Владислава Бакальчука.