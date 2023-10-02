«Идеальный шторм»: выяснилось, что случится с ценами на автомобильное топливо
Экономист Хакимзянов рассказал, подешевеет ли бензин
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Россиян беспокоит рост цен на бензин и дизельное топливо: АИ-92 приблизился к отметке в 58 рублей за литр, а дизель продается уже дороже 64 рублей на отдельных АЗС, сообщает «Autonews». Для борьбы с резким ростом цен государство рассматривает запрет экспорта и повышение пошлин на ввоз энергоресурсов.
Экономист Рамиль Хакимзянов рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на топливо для автомобилей.
«Запрет экспорта лишь сбалансирует рынок и, возможно, решит проблему недостатка топлива, но та цена, которая сформировалась на сегодняшний момент, вряд ли пойдет сильно вниз», — поделился своим мнением Хакимзянов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, правительство не сможет полностью запретить экспорт на долгий срок — этому помешают договоры с внешними участниками рынка.
«Есть определенный международный рынок, в делах которого наша страна хочет участвовать. Мы не можем сказать, что больше ничего не будем поставлять, иначе мы больше никогда не вернемся на этот рынок. Скорее всего, ограничительные меры будут действовать недолго», — пояснил собеседник издания.
Сложившуюся ситуацию экономист назвал «идеальным штормом на рынке топлива», из которого нет прямого выхода. По его мнению, внутреннему рынку нужно готовиться к постепенному увеличению цен на бензин и дизель.
Ранее в нескольких регионах РФ возбудили антимонопольные дела из-за цен на топливо.