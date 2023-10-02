«Идеальный шторм»: выяснилось, что случится с ценами на автомобильное топливо

«Есть определенный международный рынок, в делах которого наша страна хочет участвовать. Мы не можем сказать, что больше ничего не будем поставлять, иначе мы больше никогда не вернемся на этот рынок. Скорее всего, ограничительные меры будут действовать недолго», — пояснил собеседник издания.