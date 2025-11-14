«ИИ вытесняет людей»: российские компании готовят новую волну массовых увольнений

В России в первой половине 2026 года произойдет новая волна массовых сокращений. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил финансист Дмитрий Целищев.

По его словам, новые увольнения будут связаны с замедлением экономического роста и ограничением инвестиционных возможностей.

«В таких условиях приоритетом становится сохранение прежде всего операционной устойчивости, а один из первых и наиболее эффективных антикризисных инструментов менеджера — это сокращение издержек на персонал», — сказал Цилищев.

Наиболее подверженными сокращениям, по его словам, окажутся банковский сектор, добывающая промышленность, транспортные компании и экспортно-ориентированные отрасли.

В первую очередь работодатели будут сокращать дублирующие функции и позиции, включая специалистов по маркетингу, административный персонал и часть инженерно-технических работников.

Значительное влияние на процессы сокращения оказывает ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматизированные системы активно замещают людей при выполнении рутинных задач, что позволяет компаниям снижать операционные затраты и уменьшать зависимость от человеческого ресурса.

Наименьшему риску подвержены профессии, требующие сложного интеллектуального и эмоционального участия. Юристы, психологи, консультанты и специалисты по продажам сохранят свои позиции, поскольку автоматизация пока не может полностью заменить человека в этих сферах.

Для защиты от сокращений эксперт рекомендует регулярно оценивать собственную эффективность и повышать ценность занимаемой позиции для работодателя. Освоение профессий на стыке технологий, аналитики и управления также значительно снижает риски увольнения.

