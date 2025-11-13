Невролог подтвердила эффективность «правила 90 минут» для концентрации внимания

Популярная TikTok-блогерша Оливия предложила необычный метод борьбы с постоянной рассеянностью — «правило 90 минут», передает издание Bustle. Суть методики заключается в непрерывной работе в течение 90 минут без каких-либо отвлечений с последующим 20-минутным перерывом.

Эффективность этого подхода подтвердила невролог Сидни Черуто, объяснив его научным обоснованием.

Согласно рекомендациям, для применения метода необходимо устанавливать таймер на 90 минут и блокировать все потенциально отвлекающие приложения и уведомления. В течение этого периода следует полностью сосредоточиться на выполнении одной задачи, избегая переключения между различными видами деятельности.

После завершения рабочей сессии обязателен перерыв продолжительностью 15-20 минут, который можно посвятить прогулке, употреблению воды или выполнению легких физических упражнений.

Неврологическое обоснование метода основывается на естественных циклах работы мозга. Исследования показывают, что мозг человека оптимально функционирует в 90-минутных циклах интенсивной активности, после чего требуется период восстановления.

Через 1,5 часа работы происходит истощение уровня нейромедиаторов дофамина и ацетилхолина, что приводит к умственной усталости и снижению концентрации внимания.

