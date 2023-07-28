Илья Поночевный: в прошлом году в Дмитровском округе реализован ряд значимых проектов

Глава подмосковного Дмитрова Илья Поночевный рассказал губернатору Андрею Воробьеву, что в этом году в муниципалитете запланировано реализовать пять проектов общей стоимостью более 6 миллиардов рублей.

Так, в прошлом году в Дмитровском округе был реализован ряд значимых проектов — в частности, ввели еще одну очередь логистического комплекса «Белый Раст», а на территории агрокластера «Сырная долина» уже открыли завод компании «Сыровар».

«Наш округ — третий по площади в Подмосковье, серьезные инвестиции идут не только в промышленность, но и в аграрную сферу. С 2019 года реализовано 76 проектов, причем половина из них — крупных. За этот период мы увеличили бюджет почти на 60%, а в текущем году — на 30%. У нас уже традиция появилась — ежегодно создаем порядка 1000 рабочих мест», — рассказал Илья Поночевный.

Накануне глава Московской области указал на то, что необходимо создавать комфортные условия для развития бизнеса в парках.