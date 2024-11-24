Илон Маск предрек банкротство США

Американский предприниматель, владелец корпорации SpaceX Илон Маск предупредил о том, что США стремительно скатывается к банкротству. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Так он прокомментировал заявление департамента по достижению госэффективности о необходимости урегулировать ситуация с госбюджетом.

Было отмечено, что профицита бюджета США не было с 2001 года. В 2023 дефицит превысил $1,5 трлн триллионов, когда доходы государства составили $4,47 трлн, а расходы – более $6 трлн.

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что во главе департамента по достижению госэффективности встанут Илон Маск и Вивек Рамасвами. В задачи ведомства будет входить демонтаж правительственной бюрократии и сокращение ненужных расходов.

Ранее Маск прокомментировал список «своих задач» на обложке Time.