Импортозамещающее производство полимерных материалов запустят в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде построят завод по производству полимерных материалов, которые применяют для защиты от коррозии промышленных объектов, трубопроводов, металлических опор эстакад, путепроводов и мостов, сообщила пресс-служба областного Мининвеста.

Для реализации проекта инвестор получил участок по программе «Земля за 1 рубль». Помощь в подборе земельного участка компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).

Как отметила глава министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, импортозамещающее предприятие планируют запустить в 2026 году. На новом производстве создадут порядка сорока рабочих мест. На заводе оборудуют три цеха. В каждом из них установят оборудование отечественного производства.

«Сейчас компания выпускает до 1,5 тысячи тонн готовой продукции в месяц. Запуск нового производства позволит увеличить производственные мощности до трех тысяч тонн», — уточнила министр.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, в свою очередь, добавила, что благодаря льготной программе компания получила в аренду свыше двух гектаров земли.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки в КНР ознакомился с достижениями китайских компаний в различных отраслях.