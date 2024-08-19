Индекс Мосбиржи обновил рекордный минимум с июля 2023 года

Днем 19 августа индекс Московской биржи опустился ниже минимума с июля 2023 года, сообщило агентство «Интерфакс».

В понедельник к 12:54 по московскому времени индекс Мосбиржи опустился до 2798,72 пункта, обновив минимум с июля прошлого года. Таким образом, снижение составило рекордные -1,04%. Также упали индекс РТС (991,67 пункта, или -1,04%) и цены большинства «голубых фишек», которые показали снижение в пределах 2,9%.

Наибольшее падение показали расписки Ozon (-2,5%), а также обыкновенные акции АФК «Система» (-2,2%), Сбербанка (-2%), «Северстали» (-1,9%), «ЛУКОЙЛа» (-1,4%), «НЛМК» (-1,3%), «Татнефти» (-1,2%) и других крупных игроков.

Рост днем 19 августа показали «Интер РАО» (+0,8%), «РусГидро» (+0,5%) и «Полюса» (+0,4%).

Аналитики объясняют такое сильное снижение ожидаемым ухудшением ситуации на глобальных рынках капитала (падение цен на нефть), а также возможным дальнейшим ужесточением кредитно-денежной политики Центробанка России и возросшим геополитическим напряжением.

Ранее эксперт Покатович заявил, что основой роста российской экономики, по его мнению, является увеличение прибыли российских компаний.