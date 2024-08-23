Индекс Мосбиржи обвалился до минимума с июня 2023 года

Российский фондовый рынок немного усилил свое снижение, в результате чего индекс Мосбиржи впервые с июня 2023 года опустился ниже отметки в 2700 пунктов, сообщило РИА Новости.

Несмотря на это, рынок акций вскоре быстро восстановился выше этой границы. На 10:26 по московскому времени индекс Мосбиржи снизился на 0,31% и составил 2717,39 пункта. Перед этим он достиг минимума в 2699,67 пункта — самого низкого уровня с июня прошлого года.

Индекс Мосбиржи представляет собой один из ключевых индикаторов состояния фондового рынка России. Он отражает динамику цен акций наиболее ликвидных компаний, торгующихся на ней. Индекс рассчитывается на основе рыночной капитализации этих компаний и служит барометром для оценки общего состояния экономики и фондового рынка страны.

Индекс Мосбиржи может быть полезен как для профессиональных инвесторов, так и для частных лиц, интересующихся инвестициями в российские активы.

Ранее сообщалось, что Центробанк резко повысил курс рубля по отношению к доллару и евро.