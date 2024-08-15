Центробанк резко повысил курс рубля по отношению к доллару и евро

Банк России установил курсы валют на пятницу, 16 августа, зафиксировав существенное укрепление рубля по отношению к доллару и евро.

Доллар потерял 1,2 руб., упав до отметки в 88,8 руб.. Курс евро установлен на уровне 98,32 руб., а потери общеевропейской составили 2 руб.

Юань опустился всего на 14 копеек, до 11,93 руб.

Индекс Мосбиржи потерял более процента и к вечеру 15 августа опустился до 2837 пунктов.

Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября совершать трансграничные расчеты цифровой валютой.