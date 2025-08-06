Индекс Мосбиржи упал после введения пошлин США против Индии

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился почти на 1% после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары. Причина — закупки Индией российской нефти. Об этом сообщает РБК.

Российский фондовый рынок отреагировал снижением на ужесточение торговой политики США. Индекс Мосбиржи (IMOEX) потерял почти 1%, опустившись до 2760 пунктов. Причиной стало решение Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары — ответ на сотрудничество Индии с Россией в нефтяной сфере.

Ранее Вашингтон угрожал 100% пошлинами, но ограничился четвертью стоимости импорта. Новые меры вступят в силу через три недели. На этом фоне замедлился рост цен на нефть Brent — до $68,38 за баррель.

Параллельно в Москве прошли переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Обсуждались Украина и возможное сотрудничество двух стран. Итоги встречи могут повлиять на рынки: если Трамп объявит новые санкции, рубль и акции нефтяных компаний могут продолжить падение.

Ранее стало известно, что администрация Трампа рассматривает альтернативы санкциям против России.