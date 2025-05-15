Индия предложила США беспошлинную торговлю

В ходе встречи в Дохе (Катар) президент США Дональд Трамп заявил о предложении Индии заключить договор о свободной от пошлин торговле, передает агентство Reuters.

Согласно информации, предоставленной агентством, Нью-Дели заинтересован в подписании торгового соглашения с Вашингтоном в период 90-дневной отсрочки повышения тарифов, объявленной Трампом.

Напомним, что 2 апреля Трамп ввел тарифы на ввоз товаров из почти двухсот государств и территорий. Для Индии размер пошлин составил 26%. Неделю спустя, 9 апреля, американский лидер объявил о временной отмене ограничительных мер для всех стран, за исключением Китая.

Ранее США предложили Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией.