Индия предложила США беспошлинную торговлю
Reuters: Индия предложила США сделку по беспошлинной торговле
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В ходе встречи в Дохе (Катар) президент США Дональд Трамп заявил о предложении Индии заключить договор о свободной от пошлин торговле, передает агентство Reuters.
Согласно информации, предоставленной агентством, Нью-Дели заинтересован в подписании торгового соглашения с Вашингтоном в период 90-дневной отсрочки повышения тарифов, объявленной Трампом.
Напомним, что 2 апреля Трамп ввел тарифы на ввоз товаров из почти двухсот государств и территорий. Для Индии размер пошлин составил 26%. Неделю спустя, 9 апреля, американский лидер объявил о временной отмене ограничительных мер для всех стран, за исключением Китая.
Ранее США предложили Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией.