США предложили Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией

Отмечается, что Рубио лично пообщался с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром и предложил поддержку Вашингтона в виде посредничества в диалоге с Нью-Дели. Также Рубио подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших военных действий и призвал обе стороны к скорейшему диалогу.

Пакистан ранее объявил о проведении масштабной операции против Индии. Отмечалось, что это решение Исламабад принял на фоне провокаций, которые индийские военные устраивали на границе с Пакистаном.

Обострение конфликта между двумя странами произошло после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 25 туристом из Индии и один турист из Непала.

Нью-Дели обвинили Пакистан в причастности к теракту, связав его организацию с работой пакистанских спецслужб. Кроме того, Индия провела операцию «Синдур», в рамках которой нанесла удар по предполагаемой террористической инфраструктуре в Пакистане.

Исламабад опроверг все обвинения индийской стороны. В ответ на провокации со стороны Нью-Дели Пакистан также начал наносить удары по индийской территории.

Ранее телеканал CNN сообщил, что крупнейший воздушный бой в истории у своих границ провели авиация Индии и Пакистана.