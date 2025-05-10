США предложили Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией
Рубио: США готовы помочь Пакистану урегулировать конфликт с Индией мирным путем
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США готовы помочь Пакистану урегулировать конфликт с Индией. С таким заявлением выступил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщил американский Государственный департамент.
Отмечается, что Рубио лично пообщался с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром и предложил поддержку Вашингтона в виде посредничества в диалоге с Нью-Дели. Также Рубио подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших военных действий и призвал обе стороны к скорейшему диалогу.
Пакистан ранее объявил о проведении масштабной операции против Индии. Отмечалось, что это решение Исламабад принял на фоне провокаций, которые индийские военные устраивали на границе с Пакистаном.
Обострение конфликта между двумя странами произошло после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 25 туристом из Индии и один турист из Непала.
Нью-Дели обвинили Пакистан в причастности к теракту, связав его организацию с работой пакистанских спецслужб. Кроме того, Индия провела операцию «Синдур», в рамках которой нанесла удар по предполагаемой террористической инфраструктуре в Пакистане.
Исламабад опроверг все обвинения индийской стороны. В ответ на провокации со стороны Нью-Дели Пакистан также начал наносить удары по индийской территории.
Ранее телеканал CNN сообщил, что крупнейший воздушный бой в истории у своих границ провели авиация Индии и Пакистана.