Индийский посол рассказал, как санкции против «теневого флота» РФ отразятся на закупках нефти

Посол Индии в РФ Винай Кума прокомментировал решение США ввести санкции, нацеленные на то, чтобы помешать республике закупать нефть, поставляемую российским «теневым флотом». Об этом он сообщил в интервью «Коммерсанту».

Что касается объемов торговли нефтью из России, Кумар заявил, что это решают частные компании исходя из своих интересов. Он также отметил, что в силу напряженной геополитической ситуации сейчас сложно что-то прогнозировать.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что независимо от развития ситуации Индия будет уделять внимание вопросам энергетической безопасности.

Ранее сообщалось о том, что США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России.