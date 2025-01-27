Индийский посол рассказал, как санкции против «теневого флота» РФ отразятся на закупках нефти
Посол Индии высказался о санкциях США против российского «теневого флота»
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Посол Индии в РФ Винай Кума прокомментировал решение США ввести санкции, нацеленные на то, чтобы помешать республике закупать нефть, поставляемую российским «теневым флотом». Об этом он сообщил в интервью «Коммерсанту».
Что касается объемов торговли нефтью из России, Кумар заявил, что это решают частные компании исходя из своих интересов. Он также отметил, что в силу напряженной геополитической ситуации сейчас сложно что-то прогнозировать.
Вместе с тем дипломат подчеркнул, что независимо от развития ситуации Индия будет уделять внимание вопросам энергетической безопасности.
Ранее сообщалось о том, что США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России.