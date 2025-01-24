США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России

США предоставили Индии разъяснения относительно введенных санкций против танкеров, перевозящих нефть из России. Об этом журналистам сообщил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн, передает агентство Reuters.

По его словам, управление США по контролю за иностранными активами объяснило, что танкеры, участвующие в поставках нефти, должны быть разгружены до 27 февраля 2025 года, а все финансовые операции должны завершиться не позднее 12 марта.

Джайн отметил, что Индия, несмотря на санкции, намерена продолжать закупки российской нефти, однако с одним условием — цена на нефть должна оставаться ниже 60 долларов за баррель. Также нефть должна продаваться без участия компаний и судов, подпадающих под санкции.

Накануне США ввели санкции, который затронули более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также более 180 судов. Минфин США изменил политику, позволив накладывать санкции на любое лицо за работу в секторе ТЭК РФ.

В ответ на введенные меры российская сторона заявила о своей уверенности в способности справиться с санкционным давлением. Президент Владимир Путин заявил, что санкции уже нанесли серьезный удар по мировой экономике, подчеркивая, что основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.

Индия является одним из главных покупателей российской нефти. Несмотря на введение санкций против РФ, страна увеличивает объем закупок этого ресурса.

Ранее сообщалось, что Индонезия может начать закупать нефть в России.