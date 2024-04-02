Индивидуальный предприниматель из Лыткарино презентовала свою продукцию в Казахстане

При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области индивидуальный предприниматель Надежда Тарасова из Лыткарино приняла участие в международной специализированной выставке зоотоваров и услуг в Казахстане ZooExpo 2024. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что Надежда Тарасова является поставщиком и производителем товаров и одежды для домашних животных. Швейное производство под торговой маркой «Монморнеси» находится в Лыткарино. В результате участия в выставке впервые Надежда смогла заключить контракт на поставку продукции в Казахстан. Первые отгрузки планируются уже в августе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.