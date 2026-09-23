Средства гигиены дорожают на 5–8% в год: финансист Исмаилов объяснил, почему дешевле уже не будет

Финансист Исмаилов: цены на средства гигиены будут расти на 5–8% в год

Общество

Цены на средства гигиены продолжат расти на 5–8% в год. Такой прогноз в разговоре с РИАМО озвучил финансист Исмаил Исмаилов. По его словам, возвращения к уровню до 2022 года ожидать не стоит — подорожание будет идти примерно в пределах инфляции, а более резкие колебания возможны лишь при изменении внешнеэкономической конъюнктуры или курсовых скачках.

Эксперт также предупредил, что производители и ретейлеры могут прибегать к уловкам, которые позволят не показывать покупателю полную величину подорожания. Один из таких способов — шринкфляция: вместо заметного повышения цены производитель уменьшает количество товара в упаковке, его вес или объем.

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