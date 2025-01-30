Инфляция в Рязанской области в декабре прошлого года составила 9,5%
В Рязанской области на инфляцию в декабре повлиял рост цен на овощи и фрукты
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Инфляция в Рязанской области в последнем месяце минувшего года выросла до 9,5%. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что на общий показатель оказал влияние рост стоимости овощей и фруктов, бытовой техники и парикмахерских услуг. Кроме того, также увеличились затраты на производство и поставку ряда товаров и услуг.
Отмечается, что при этом упало предложение отдельных продуктов, что также оказало влияние на общий рост цен, например на рост цен повлиял неурожай кофе в странах-производителях.
Ранее экономист Ведута пояснила, почему главной проблемой России является не инфляция.