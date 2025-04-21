Инфляция в России может вырасти до 7,6%
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году
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В 2025 году инфляция в России может вырасти с 4,5% до 7,6%. Таков прогноз Министерства экономического развития.
При этом ведомство ожидает ее снижения в 2026 году до 4%. На таком уровне инфляция будет сохраняться и в 2027-2028 годах, сообщил СМИ представитель министерства.
По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.
Напомним, в 2024 году инфляция в России составила 9,5%.
Ранее в Госдуме назвали дату следующего повышения пенсий россиянам.