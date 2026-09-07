Инициатива «Аэрофлота»: турэксперт пояснила, почему ограничение чартеров ударит по карману туристов

В последнее время на российском туристическом рынке все громче звучат разговоры о возможном переделе маршрутов: «Аэрофлот» выступил с инициативой ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным перевозкам внутри страны. Формально это подается как защитная мера, вызванная стремительным ростом доли зарубежных перевозчиков на международных направлениях – она уже достигла почти 50%, а за год их пассажиропоток вырос на 15,7%, превысив в 2025 году 23,8 млн человек. При этом более 70% всех перевозок приходится всего на четыре страны: Китай, Турцию, ОАЭ и Узбекистан. На первый взгляд, логика понятна: отечественные авиакомпании теряют позиции, и их нужно защищать. Но если копнуть глубже, становится ясно, что эта мера может больно ударить по кошельку и удобству рядовых путешественников.

Почему же «Аэрофлот» бьет тревогу именно сейчас? Рынок международных чартеров стал высококонкурентным, и иностранные игроки активно вытесняют российских перевозчиков с самых популярных направлений. Это не только финансовый урон для отечественных компаний, но и стратегический вызов: потеря контроля над ключевыми маршрутами ослабляет позиции России в глобальной авиационной логистике. Однако, как отмечает в беседе с NEWS.ru генеральный директор «Центра Туризма и Отдыха» Люсинэ Кодякова, если ограничения все же введут, последствия для туристов будут довольно ощутимыми. Прежде всего сократится выбор рейсов на популярных направлениях, а это почти неизбежно приведет к росту цен на билеты – российские перевозчики получат больше свободы в ценообразовании. Кроме того, могут исчезнуть удобные стыковочные рейсы, которые предлагали иностранные авиакомпании, что сделает путешествия менее гибкими и комфортными.

Каковы же практические последствия для туристической отрасли и для обычных пассажиров? Во-первых, рост цен на билеты снизит спрос на зарубежные поездки, ударив по туроператорам и агентствам. Во-вторых, многие туры уже куплены на даты с чартерными рейсами иностранных компаний, и в случае отмены этих программ возникнут серьезные проблемы с перебронированием и возвратом средств. Турагентствам придется экстренно искать замену, что создает репутационные риски и дополнительные затраты. При этом даже если российские перевозчики попытаются взять на себя возросшую нагрузку, их мощности могут не справиться, что приведет к дефициту мест и еще большему удорожанию. Агентствам придется перестраивать работу, активнее сотрудничая с отечественными компаниями, но это не решит проблему быстро.

Итог, к которому приходит эксперт, звучит трезво и настороженно: хотя инициатива «Аэрофлота» выглядит логичной с точки зрения защиты отечественного бизнеса в краткосрочной перспективе, для пассажиров и всего туристического рынка она сулит уменьшение выбора, повышение цен и общую нестабильность. Россияне, привыкшие к доступным и удобным перелетам, могут столкнуться с тем, что их любимые маршруты станут дороже и менее комфортными. В конечном счете, протекционизм, даже оправданный, в условиях глобального рынка часто оборачивается бумерангом для потребителя. И если ограничения все же примут, то платить за них будут не только авиакомпании-конкуренты, но и миллионы обычных путешественников, которые просто хотят летать удобно и недорого.

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