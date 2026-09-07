Что важнее для школы – гражданство или знания: инициатива Слуцкого о приоритете граждан раскритикована

В последнее время тема доступности школьных мест для детей иностранных граждан стала одной из самых острых в образовательной повестке. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил, казалось бы, простое решение: зачислять детей с российским паспортом в школы и детские сады в приоритетном порядке. Инициатива родилась на фоне реального дефицита мест в государственных образовательных учреждениях, когда переполненные классы и вторая смена становятся привычной реальностью для многих регионов.

Однако первый зампред Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Павел Пожигайло в комментарии для Pravda.Ru назвал такой подход излишне формальным и даже популистским, предложив вместо «паспортного фильтра» ввести интеллектуальный отбор, основанный на реальных знаниях и способностях ребенка.

Почему же эксперт выступает против, казалось бы, логичной меры? Пожигайло убежден: разделение детей исключительно по наличию гражданства — это путь к сегрегации, а не к решению проблемы. Он приводит простой пример: если ребенок из семьи мигрантов блестяще знает русский язык, литературу и математику, то отказывать ему в обучении только из-за отсутствия паспорта — значит лишать страну потенциально ценного специалиста. По его словам, фильтр должен быть содержательным, а не формальным: ключевым критерием должно стать знание государственного языка и отсутствие правовых нарушений у семьи. При этом он признает, что есть и обратная сторона: серьезные конфликты в школах часто возникают именно из-за детей мигрантов, которые плохо владеют русским и не соблюдают этические нормы. Для таких случаев, по его мнению, должны действовать жесткие дисциплинарные меры, вплоть до исключения из учебного процесса.

Каковы последствия предлагаемого подхода для образовательной системы? Если внедрить интеллектуальный фильтр, то, по оценке эксперта, из десяти детей мигрантов тесты пройдет только один. Остальным девятерым можно корректно предложить подтянуть язык и вернуться через год или два. Это позволит разгрузить переполненные классы, снизить нагрузку на учителей и дать возможность наиболее талантливым детям интегрироваться в систему, принося пользу стране. Однако параллельно встает вопрос о тех семьях, которые уже оформили гражданство, но русского языка фактически не знают, — здесь ограничения уже не сработают, и нужны дополнительные инструменты проверки. Кроме того, в России уже идет масштабное обновление образовательных стандартов, включая усиление воспитательной работы и введение новых оценок за поведение, которые могут стать основанием для исключения. Все это происходит на фоне острейшего дефицита мест, который делает вопрос распределения школьников еще более чувствительным.

Итог, который формулирует Пожигайло, звучит прагматично: вместо «чапаевских методов» принятия или непринятия по формальному признаку России нужна гибкая и справедливая система. Она должна отсеивать тех, кто не готов к обучению, но при этом не перекрывать кислород талантливым детям, которые могут стать опорой для страны в условиях сложной демографической ситуации. Важно не допустить сегрегации, но и не закрывать глаза на реальные проблемы. Образование — это не про паспорта, а про знания и потенциал. И если мы хотим строить сильную страну, нам нужно учить тех, кто способен учиться, независимо от того, с каким документом они пришли в школу.

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