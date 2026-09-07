Сюрпризы для первоклассников: акция «В первый класс с Профсоюзом» охватила 227 детей в Рязанской области

В преддверии нового учебного года сотни рязанских семей получили неожиданную, но очень теплую поддержку от своего профессионального союза. Рязанская областная организация Общероссийского профсоюза образования подвела итоги ежегодной акции «В первый класс с Профсоюзом», и цифры оказались впечатляющими: в 2026 году ее участниками стали 227 первоклассников из семей, где родители состоят в профсоюзе. Об этом сообщает издание 7info .

Акция, стартовавшая еще в конце июля, растянулась на несколько недель и завершилась торжественными вручениями подарков — для детей это был не просто набор канцелярии, а настоящий праздник, а для родителей — знак того, что их труд и членство в организации ценятся и поддерживаются на деле.

Что же представляла собой эта акция и кто в ней участвовал? Организатором выступила сама областная профсоюзная организация при активной помощи территориальных и первичных профсоюзных ячеек. К инициативе присоединились практически все муниципальные образования региона — от Александро-Невского до Шиловского округа, а также крупные учебные заведения: РГРТУ, РГУ, Рязанский Политех, педагогический колледж в Касимове, министерство образования и РИРО. География акции охватила всю область, что говорит о ее масштабе и системном подходе. Каждый первоклассник получил базовый набор канцелярских товаров и школьных принадлежностей, но на этом сюрпризы не закончились. Многие районные организации проявили инициативу и дополнили стандартные наборы собственными подарками — ранцами, сумками для сменной обуви, папками для рисования, пластилином, пазлами и даже сладкими угощениями. Это превратило акцию из формальной раздачи в настоящий праздник для детей и их родителей.

Каковы же последствия этой акции для участников и для профсоюзного движения в целом? Для 227 семей это не только материальная помощь, но и психологическая поддержка накануне важного этапа в жизни ребенка. Первый класс — это всегда стресс и волнение, а когда ребенок получает красивый рюкзак или набор ярких тетрадей, он чувствует заботу и уверенность. Кроме того, акция укрепила связи внутри профсоюзной семьи: люди увидели, что их членство — это не просто абстрактная формальность, а реальная возможность получить помощь в трудный момент. Для самих профсоюзных организаторов это стало возможностью проверить свою оперативность и координацию, ведь они охватили практически все районы области. А для тех, кто еще сомневался вступать в профсоюз, акция стала наглядным аргументом в пользу этого шага.

Итог, который подвела председатель областной организации Елена Митина, звучит как признание успеха: «Итоги акции превзошли наши ожидания. 227 детей — это серьезный показатель востребованности нашей поддержки. Мы благодарны всем коллегам, которые помогли донести подарки до каждой семьи. Особенно приятно, что многие районные организации проявили инициативу и добавили к нашим наборам свои сюрпризы. Это доказывает: Профсоюз — это действительно большая и дружная семья, где заботятся о каждом». Эти слова подчеркивают главное: акция стала не просто разовой благотворительной акцией, а символом единства и взаимопомощи, который будет работать на сплочение профсоюзного сообщества и в будущем.

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