Экспериментальный препарат одновременно лечит кости и мешает набору веса

Остеопороз и лишний вес после менопаузы долгое время считались двумя разными проблемами, но теперь ученые нашли лекарство, которое убивает сразу двух зайцев — экспериментальный препарат CADD522, созданный для борьбы с раком, неожиданно показал способность укреплять кости и одновременно препятствовать накоплению жира. Об этом сообщает npj Drug Discovery.

Исследователи из Университета Восточной Англии опубликовали в журнале npj Drug Discovery результаты работы, которая может изменить подход к постменопаузальному здоровью. Они испытали на мышах соединение CADD522, исходно разработанное для блокировки белка, участвующего в росте опухолей. Однако в ходе восьминедельного эксперимента на животных с хирургически вызванным гормональным дефицитом, характерным для менопаузы, препарат показал совершенно неожиданные эффекты.

У мышей, получавших CADD522, значительно увеличился объем костной ткани и улучшилась ее внутренняя микроархитектура, ответственная за прочность. При этом процесс естественного обновления кости не подавлялся — препарат лишь стимулировал образование новой ткани. Одновременно животные весили меньше контрольной группы, хотя ели столько же. У них было меньше жировой ткани и жировых отложений в костном мозге, что особенно важно, ведь именно они ухудшают качество кости и способствуют системному воспалению.

Авторы подчеркивают, что CADD522 действует мягко и не вызывает грубых нарушений метаболизма. Он не снижает аппетит и не вмешивается в работу других органов, а просто меняет настройки организма таким образом, чтобы энергия тратилась более эффективно, а кости оставались крепкими. Это делает его перспективным кандидатом для терапии остеопороза, который часто сочетается с ожирением у женщин после менопаузы.



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