Перераспределение или повышение: в РСТ предложили изменить механизм взимания туристического налога

В российском туристическом сообществе развернулась дискуссия о том, как сделать действующий туристический налог более удобным и прозрачным как для бизнеса, так и для путешественников. Российский союз туриндустрии совместно с профильными ассоциациями выступил с пакетом предложений по трансформации механизма сбора. Отраслевое сообщество хочет закрепить за туристом статус непосредственного плательщика, оставив за гостиницами функции налоговых агентов. Также предлагается перейти от процентных ставок к фиксированным посуточным платежам и ввести инвестиционные вычеты для объектов, находящихся на стадии капремонта или масштабной реконструкции.

Идеи звучат серьезно, но, как пояснил член правления РСТ Леонид Гелибтерман в беседе с Pravda.Ru, на самом деле эти изменения носят скорее технический характер и направлены не на увеличение налогового бремени, а на его рационализацию.

Почему же бизнес предлагает именно такие корректировки? Дело в том, что сам туристический налог уже введен, и никто не собирается его отменять – это свершившийся факт. Однако текущий механизм, по мнению отельеров, не всегда удобен: он создает излишнюю бюрократическую нагрузку и не всегда стимулирует инвестиции в обновление инфраструктуры. Предложение перейти на фиксированные посуточные платежи вместо процентных ставок сделает сборы более предсказуемыми и простыми в администрировании. А инвестиционные вычеты для гостиниц, которые проходят капремонт или реконструкцию, позволят снизить финансовое бремя в период модернизации и тем самым ускорить обновление номерного фонда. Гелибтерман подчеркивает: по сути, речь идет о перераспределении средств внутри уже существующей системы, а не о введении новых поборов.

Каковы же последствия этих изменений для обычных туристов? По словам эксперта, серьезного удорожания отдыха не произойдет. Рост цен на гостиничные услуги, который иногда фиксируется в ряде регионов, связан с общими рыночными трендами – сезонностью, инфляцией, повышением спроса, – а не только с налоговой политикой. Динамика стоимости размещения всегда зависит от множества факторов, и налоговый аспект здесь далеко не главный. Кроме того, инициатива находится на стадии обсуждения, и неизвестно, в каком виде она будет окончательно принята. То есть паниковать путешественникам точно не стоит. Более того, параллельно с этой дискуссией в туротрасли происходят и другие важные изменения: с начала осени вступили в силу новые правила предоставления гостиничных услуг и использования цифровых документов, а власти продолжают эксперимент по легализации гостевых домов в популярных туристических точках. Это означает, что рынок становится более упорядоченным и прозрачным, что в долгосрочной перспективе выгодно и для бизнеса, и для туристов.

Итог, который формулирует эксперт, звучит спокойно и взвешенно: туристический налог остается, но отрасль активно работает над тем, чтобы его применение было максимально комфортным и эффективным. Никакого пересмотра самого факта налога не будет, но правила игры могут стать более гибкими и понятными. Для путешественников это означает, что их поездки не станут ощутимо дороже из-за этих корректировок, а сам процесс бронирования и проживания, возможно, станет даже удобнее. В конечном счете, цель всех этих изменений – не выжать из туриста лишний рубль, а создать условия, при которых отели будут обновляться, сервис расти, а отрасль – развиваться стабильно и предсказуемо. А это в интересах всех, кто любит путешествовать по России.

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