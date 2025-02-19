Иностранные инвесторы стали обращаться к России за получением «золотых виз»

Уже два года в РФ действует программа, по который все инвесторы, вкладывающие деньги в российскую экономику, могут стать обладателями «золотых виз». За это время программой постарались воспользоваться 40 человек из 14 стран мира. Среди них есть подданные Соединенных Штатов, Китая, Ирана, Южной Кореи, ФРГ и других стран. 23 заявки на визу уже одобрены российской стороной, другие же пока находятся на рассмотрении.

«По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек», — указали журналистам в Министерстве экономики и развития РФ.

На сегодняшний момент по программе «золотых виз» в российскую экономику привлечено порядка 2,66 млрд руб. Эксперты считают, что в ближайшие годы поток желающих воспользоваться такой возможностью получить гражданство России возрастет.

Ранее МВД РФ сообщило, что все иностранцы, которые въезжают в страну на длительное время, должны обязательно пройти медицинское обследование. Они должны ежегодно подтверждать отсутствие у них определенных болезней.