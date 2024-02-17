Институт мировой экономики: с начала войны Украина получила от западных союзников почти 250 миллиардов евро

Специалисты Института мировой экономики в Киле подсчитали все финансовые средства, переданные Украине с начала специальной военной операции.

По данным исследователей, всего Киев получил 244,88 млрд евро, из которых 124,78 млрд пошли на финансовую помощь, 124,26 млрд на военные расходы и еще 15,84 млрд на гуманитарные цели.

При этом лидером в помощи Украине стал Евросоюз, выделивший киевскому режиму 77,18 млрд евро без учета помощи отдельных стран. США передали Украине 67,71 млрд евро. В Германии потратили на поддержку Владимира Зеленского 22,06 млрд евро в рамках траншей от Евросоюза, а в общей сложности 41 млрд евро.

Прямо сейчас Украина осталась без американской помощи, которую не получает с декабря. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отправил палату на каникулы до конца февраля, так и не утвердив пакет помощи Украине, который предусматривал выделение $60 млрд.