Инвестиции в импортозамещение в химотрасли Подмосковья в этом году превысят 10 млрд рублей

В текущем году в Подмосковье намерены завершить свыше восьмидесяти проектов в сфере импортозамещения, шестнадцать из них направлены на развитие химической отрасли, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Объем инвестиций по проектам, касающихся развития химической промышленности, превысит десять миллиардов рублей, уточнила глава областного Мининвеста. Это позволит создать в регионе почти 1,3 тысячи новых рабочих мест.

Так, среди импортозамещающих проектов предприятий химической отрасли, которые реализуются в Подмосковье, — расширение косметического производства в Протвино и выпуск консервантов для косметической продукции, уточнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковью присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА.