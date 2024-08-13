«Инвестиционной палате» удалось провести первый этап обмена заблокированных активов россиян

Организация «Инвестиционная палата» сумела успешно реализовать первый этап по обмену замороженными ценными бумагами между россиянами и иностранцами. Об этом сообщило издание «Прайм».

По утверждению ООО «Инвестиционная палата», частично продать свои ценные бумаги удалось более чем 700 тысячам россиян. Они сумели реализовать порядка четверти своих активов иностранцам. Сделки были заключены на сумму в 8,1 миллиарда рублей. Все эти бумаги выставлялись на торги с помощью 105 управляющих компаний либо брокеров. Успех впечатляющ, теперь «Инвестпалата» подумывает о проведении дополнительного этапа, чтобы постараться продать еще больше инвестиционных ценных бумаг.

«Организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи», - указали журналистам.

Все расчеты по сделкам были запланированы на 12 августа, и не позднее 13 августа все средства должны поступить на счета брокеров либо доверительных управляющих ими.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ вынес решение о лишении «Америкэн экспресс банка» лицензии на проведение финансовых операций в России. Данная организация занимала 300-е место по величине активов в стране.