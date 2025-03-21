Инвестиционный аналитик Суверов спрогнозировал курс рубля к концу года

Сегодня курс доллара составляет 81,50 рублей, отечественная валюта укрепляется ежедневно. Инвестиционный стратег Сергей Суверов рассказал, что дальше будет с рублем. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, отечественная валюта укрепилась во многом спекулятивно, капиталы идут в рублевые активы в надежде на урегулирование украинского конфликта. Кроме того, действует фактор высоких процентных ставок и снижение оттока капитала на фоне санкционных рисков. Дальнейшая динамика рубля будет во многом зависеть от хода мирного процесса при успешных переговорах рубль может еще немного укрепиться.

Аналитик добавил, что, однако, к концу текущего года возможно ослабление рубля, так как высокая инфляция съедает покупательскую способность отечественной валюты. Откат может составить 90-100 рублей за доллар.

Ранее сообщалось, что доллар рухнул до 80 руб. впервые с июня 2024 года.